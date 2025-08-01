نجاح عمليتين لزراعة القرنية لشاب وسيدة في كفر الشيخ | صور

نجح مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ، في إجراء عمليتي زراعة قرنية متقدمتين لشاب يبلغ من العمر 16 عامًا كان يعاني من قرنية مخروطية، وسيدة تبلغ 46 عامًا كانت تعاني من مياه بيضاء وتحتاج لزراعة قرنية وزرع عدسة.

جاء هذا في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، وتعليمات الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتحت رعاية الدكتور ياسين رمضان، مدير المركز، في إطار الجهود المكثفة لإنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية.

وفي سياق متصل، وجهت إدارة المركز الشكر والتقدير لكل من الدكتورة هند الغمري، نائب المدير، والدكتورة عايدة عبد الباري، رئيس الهيئة الطبية، واستشاري التخدير، وجميع أعضاء الفريق المعاون من الأطباء والفريق الإداري والخدمات المعاونة بالمركز، وكذا توجيه الشكر لهانم عبد اللطيف، رئيس هيئة التمريض، وجيهان زكريا، رئيسة العمليات، والفريق المعاون من أفراد هيئة التمريض.