محافظ كفر الشيخ يتفقد تجهيزات اللجنة العامة لانتخابات الشيوخ.. صور

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، تجهيزات اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، بنادى الخالدين.

وتابع استعدادات وتجهيزات اللجان الانتخابية على مستوى مدن وقرى المحافظة، والمقرر انعقادها في يومي الاثنين، الثلاثاء؛ 4، و5 أغسطس المقبل، على أن تُجرى جولة الإعادة يومي 27، 28 من ذات الشهر بدائرة المحافظة.

وقال المحافظ إن عدد اللجان 442 لجنة انتخابية، ويشارك مليونان و407 آلاف و571 ناخبًا في الاستحقاق الانتخابي بمحافظة كفرالشيخ، من خلال 439 مركزًا انتخابيًا بـ442 لجنة فرعية في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة خلال انتخابات مجلس الشيوخ 2025، داعيًا الناخبين للمشاركة بكثافة في صناعة مستقبل مصر.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى متابعة استعدادات المستشفيات، وإعداد خطة للطوارئ، وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الانتخابية للتعامل الفوري في حالة حدوث طوارئ، موجهًا بالتأكيد على إجراءات النظافة العامة، ورفع تجمعات القمامة والإشغالات أولًا بأول، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الإنارة والنظافة بها.