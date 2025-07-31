رئيس جامعة كفر الشيخ يكلف سمير الشاذلي عميدا لكلية الطب البيطري

أصدر الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، قرارًا بتكليف الدكتور سمير أحمد محمد الشاذلي، للقيام بمهام وأعباء عميد كلية الطب البيطري بالجامعة.

السيرة الذاتية للدكتور سمير الشاذلي

تدرج الدكتور سمير الشاذلي في الدرجات العلمية بكلية الطب البيطري جامعة كفر الشيخ حتى وصل إلى أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية عام 2009م، ونال درجة الأستاذية في فبراير عام 2015م.

عُين الدكتور سمير الشاذلي، رئيسًا لقسم الكيمياء الحيوية في شهر أغسطس عام 2020م، حتى تعيينه وكيلاً للكلية لشؤون التعليم والطلاب في 11 يناير عام 2024م.

نال «الشاذلي» العديد من الجوائز البحثية والعلمية، إذ حصل في عام 2012م على جائزة أفضل بحث بجامعة الطائف السعودية، وفي عامي 2013، 2014: على جائزة النشر الدولي من جامعة الطائف السعودية، فضلاً عن على جائزة النشر الدولي، بجامعة كفر الشيخ، أعوام 2021م، 2022م، 2024م.