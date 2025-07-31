محافظ كفر الشيخ يشهد حفل تكريم الفائزين بمسابقة أهل القرآن .. صور

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، فعاليات حفل تكريم الفائزين في مسابقة «أهل القرآن» في دورتها العاشرة للعام الدراسي الحالي، والتي نظمتها مديرية التربية والتعليم بمجمع كفرالشيخ الثقافي.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، والدكتور احمد الشهاوى وكيل وزارة الثقافة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتضمن الحفل عددًا من الفقرات المتنوعة، بدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها فقرة للإنشاد الديني، ثم كلمة لوكيل وزارة التربية والتعليم، تلتها تلاوة متميزة من الطالب أحمد فتياني، الطالب بمدارس النور للمكفوفين، الحاصل على المركز الأول في حفظ القرآن الكريم على مستوى المحافظة، والمركز الأول في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى على مستوى الوطن العربي، أعقبها كلمة موجه عام التربية الدينية بالتربية والتعليم؛ أحد أعضاء اللجنة المنظمة.

أشاد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، فى كلمته، التي عبر خلالها عن فخره واعتزازه بالمستوى المتميز للطلاب المشاركين، مؤكدًا دعم المحافظة المتواصل للأنشطة الدينية والثقافية والتربوية بكافة أشكالها.