لمروره بحالة نفسية.. شاب ينهي حياته في كفر الشيخ

أنهى عامل مقيم بإحدى قرى مركز سيدي سالم بكفر الشيخ حياته، إثر مروره بأزمة نفسية سيئة.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام «أ.ا» 37 سنة، عامل، مقيم دائرة مركز سيدي سالم، بشنق نفسه عن طريق ربط جلباب من القماش بجنش حديدي بغرفته.

كشفت تحريات المباحث الجنائية من خلال مناظرة الجثمان عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية سوى آثار احمرار لحز غير مكتمل حول الرقبة، وجرى نقله إلى المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثمان المتوفى، أفاد التقرير عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية فيما عدا آثار لحز غير مكتمل حول الرقبة، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة اسفكسيا الخنق.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 5859 لسنة 2025م، إداري مركز سيدي سالم، وأخطرت جهات التحقيق.