تنظيم الاتصالات: عدد المشتركين في خدمات الإنترنت الثابت 13 مليون

أكد المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بدء تنفيذ توصية منتدى مصر 2026 المتعلقة بمضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية دون زيادة تكلفتها على المواطنين.

وأوضح أن الجهاز عقد فور صدور التوصيات اجتماعًا مع الشركات المقدمة للخدمات للاتفاق على آلية التنفيذ، وتحديد الأول من نوفمبر موعدًا لبدء تطبيق القرار.

القومي لتنظيم الاتصالات يبدأ تطبيق توصية منتدى مصر اعتبارًا من 1 نوفمبر

وأضاف المهندس محمد إبراهيم، في لقاء مع عوض الغنام، مراسل قناة إكسترا نيوز، أنّ الخدمة بدأت بالفعل، وشهدت إقبالًا من المواطنين، إذ ارتفعت سعة الباقة الأساسية من 50 جيجابايت إلى 100 جيجابايت بالسعر نفسه، مؤكدًا ترحيب جميع الشركات بتنفيذ القرار.

وأوضح أن عدد المشتركين في خدمات الإنترنت الثابت يبلغ حاليًا 13 مليون مشترك، مشيرًا إلى أن الباقة الأساسية التي جرى تطويرها كانت قد طُرحت قبل نحو 3 أو 4 أشهر بسعر 150 جنيهًا، لتكون أقل باقة متاحة، بعدما كانت أقل باقة في مصر تتجاوز 250 جنيهًا.

وأشار إلى أن الجهاز اختار تسمية "الباقة الأساسية" بهدف إتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من الخدمات الرقمية، في ظل الأهمية المتزايدة لخدمات الاتصالات، التي تشمل الخدمات المالية والحكومية والتعليمية، موضحًا أن الهدف يتمثل في توسيع نطاق الشمول الرقمي وإدخال جميع فئات المجتمع، بما فيها الفئات غير القادرة ومحدودة الدخل، إلى منظومة التحول الرقمي.

وأكد أن مضاعفة سعة الباقة بالسعر نفسه تسهم في إتاحة هذه الخدمات لمختلف شرائح المجتمع، لافتًا إلى أن جميع الشركات العاملة في السوق أبدت استعدادها لتنفيذ القرار، وأن المشتركين لدى أي شركة يمكنهم العثور على الباقة الجديدة عبر تطبيق الشركة المقدمة للخدمة.

وفيما يتعلق بآليات تقديم الشكاوى، أوضح إبراهيم أن الجهاز يتعامل مع خدمات الاتصالات التي يستفيد منها نحو 100 مليون مواطن، وتشمل خدمات التليفون المحمول والإنترنت الأرضي والخطوط الأرضية والمكالمات الصوتية، مشيرًا إلى أن المواطن يبدأ بالتواصل مع الشركة المقدمة للخدمة لحل المشكلة، وإذا لم يكن الحل مرضيًا أو لم تُحل المشكلة، يمكنه التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأضاف أن الجهاز يوفر مركز اتصال على الرقم المجاني 155، الذي يمكن الاتصال به من التليفون الأرضي أو المحمول، إلى جانب وسائل التواصل الرقمية، ومنها أرقام واتساب وصفحات فيسبوك والتطبيق الخاص بالجهاز.

ولفت إلى أن الجهاز يستقبل نحو 25 ألف شكوى شهريًا، وتصل نسبة حل الشكاوى إلى 97% خلال مدة زمنية تبلغ يومًا واحدًا، مؤكدًا أن المشتركين الراغبين في الانتقال إلى الباقة الجديدة يمكنهم التواصل بسهولة مع الشركة المقدمة لخدمة الإنترنت الثابت، سواء من خلال التطبيق أو الاتصال بالشركة، دون تغيير قيمة الاشتراك البالغة 150 جنيهًا.

وشدد على أن تنفيذ التوصية جاء استجابة للحوار والمطالبات التي طُرحت خلال منتدى مصر، موضحًا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شرعا في تنفيذها فور صدورها.