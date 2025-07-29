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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كرمه الرئيس السيسي.. من هو مساعد وزير الداخلية لـ«وسط الدلتا» الجديد؟

اللواء تامر السمري
اللواء تامر السمري
محمود زيدان

شهدت الحركة العامة الأخيرة لتنقلات ضباط الشرطة لعام 2025، والتي اعتمدها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، تعيين اللواء تامر السمري، مساعدًا للوزير لمنطقة وسط الدلتا، خلفًا للواء محمد عمار، الذي بلغ السن القانونية للمعاش.

من هو اللواء تامر السمري؟

يُعد اللواء تامر السمري، من القيادات الأمنية المشهود لها بالكفاءة والانضباط في العمل، إذ شغل عدة مناصب قيادية في وزارة الداخلية، أبرزها وكيل قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية في عام 2022م، وشغل منصب نائب مدير أمن بورسعيد، ثم وصل إلى منصب مدير أمن بورسعيد.

حظى اللواء السمري، بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 24 يناير 2024م، وذلك خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72، من خلال منحه نوط الامتياز من الطبقة الأولى تقديرًا لعطائه وإخلاصه في عمله كمدير لأمن بورسعيد في ذلك الوقت.

كفر الشيخ اللواء تامر السمري مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا حركة تنقلات ضباط الشرطة

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