بالأسماء.. ننشر تفاصيل الحركة العامة لضباط الشرطة بكفر الشيخ

شهدت الحركة العامة لضباط الشرطة بمحافظة كفر الشيخ لعام 2025م، والتي اعتمدها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، تجديد الثقة في اللواء إيهاب عطية، مدير للأمن، واللواء عبد الحليم فايد، نائبًا لمدير الأمن، واللواء سامح العزب، مديرًا لإدارة المرور.

مساعدو مدير أمن كفر الشيخ

وفقًا لمصادر خاصة لـ «صدى البلد» شملت الحركة الإبقاء على اللواء عبد اللطيف مزروع، واللواء حسام نبيه، واللواء هيثم غنيم، مساعدين لمدير الأمن، فضلاً عن تعيين وترقية اللواء إكرامي خير الدين، واللواء أحمد السيد سعد، واللواء محمد صبري شحاتة، واللواء أحمد المندوه، مساعدين جُدد لمديري الأمن.

تعيين اللواء محمد فوزي مديرًا للمباحث الجنائية

وتضمنت الحركة، تعيين اللواء محمد فوزي، رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية، مديرًا لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، وتجديد الثقة في العميد أحمد الصباحي، رئيسًا للمباحث الجنائية، والعقيد محمد عبد العزيز خفاجي، والعقيد محمد أبو الخير، رئيسيين لفرعي البحث الجنائي بدسوق والحامول.

اللواء إيهاب عطية