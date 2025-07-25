جاب 44% ورسب..صدمة لطالب متفوق في الثانوية العامة بكفر الشيخ | فيديو

أُصيبت أسرة الطالب أحمد عمرو محرم، بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية بكفر الشيخ، بصدمة كبيرة بعد حصوله على مجموع 44% ورسوبه في عدة مواد بالثانوية العامة.

ولم تكن تتوقع أسرته هذه النتيجة التي جاءت على عكس توقعات الجميع، خصوصًا وأن أحمد من الطلاب المشهود لهم بالتفوق الدراسي منذ المرحلة الابتدائية وحتى الصف الثاني الثانوي، فضلاً عن حفظه القرآن الكريم كاملاً.

طول عمري من المتفوقين

يقول أحمد لـ "صدى البلد": “طوال مسيرتي الدراسية، كنت دائمًا من الأوائل، وحصلت على المركز الثاني في المرحلة الابتدائية، وكنت ضمن العشرة الأوائل في الشهادة الإعدادية، وحصلت على المركز الثالث على المدرسة في الصف الثاني الثانوي.”

كنت أتوقع 97% في الثانوية العامة

ويُضيف أحمد متحدثًا عن امتحانات الثانوية العامة هذا العام: “بفضل الله، كنت أحل بشكل جيد جدًا في الامتحانات وراجعت مع المدرسين، وكنت أتوقع الحصول على 97%، لكنني فوجئت بنتيجتي 44%، ورسوبي في مواد الإنجليزية والأحياء والفرنسية، بالإضافة إلى نقص درجاتي في العربي والكيمياء والفيزياء.

وأشار إلى أن صدمة النتيجة كانت كبيرة لدرجة أن أهلي أخفوا النتيجة عني في البداية، مؤكدًا أنه سيقوم بتقديم تظلم في هذه المواد وأنه يطالب وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بالتحقيق في هذا الأمر حتى ينال حقه.