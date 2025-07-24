بطول 1.5 كم.. محافظ كفر الشيخ يتابع رصف طريق الخادمية - سيدي غازي

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، سير العمل في أعمال توسعة ورصف طريق الخادمية – سيدي غازي، بطول 1.5 كم، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالى 2025-2026.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها، بما يسهم في تسهيل حركة المرور وخدمة المواطنين، تحت إشراف المهندس عبدالوهاب الفقي، مدير مديرية الطرق بكفرالشيخ.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أن الطريق يمثل محورًا حيويًا يربط بين عدد من القرى، وسيدى غازى بمراكز المحافظة، وتأتي أعمال التطوير ورفع كفاءة الطريق ضمن جهود المحافظة المستمرة للارتقاء بمستوى البنية التحتية في مختلف المراكز والمدن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير شبكات الطرق.

وأكد محافظ كفر الشيخ، المتابعة اليومية لكافة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها على مستوى المحافظة، مشددًا على أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية، واستمرار العمل بوتيرة منتظمة وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع مراعاة معايير الجودة والسلامة في التنفيذ، لخدمة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.