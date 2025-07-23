مدير أمن كفر الشيخ يتفقد أكمنة تحليل المخدرات للسائقين .. صور

تفقد اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، اليوم، عددًا من الأكمنة الأمنية المخصصة لتحليل المخدرات للسائقين.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الحليم فايد، نائب مدير الأمن، واللواء عبد اللطيف مزروع، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، واللواء سامح العزب، مدير إدارة المرور، والمقدم أحمد قطاطو، رئيس مباحث المرور، ولفيف من القيادات الأمنية.

يأتي هذا في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة تعاطي المواد المخدرات وضبط السائقين المتعاطين للمخدرات حفاظاً على سلامة المواطنين والحد من الحوادث المرورية.

ووجه مدير أمن كفر الشيخ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.

جدير بالذكر أن مباحث المرور بكفر الشيخ، تكثف جهودها لضبط السائقين المتعاطين للمواد المخدرة وذلك من خلال الأكمنة الأمنية المخصصة للكشف عن السائقين المتعاطين بالتنسيق مع الجهات المعنية.