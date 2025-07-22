بقرار جمهوري.. تجديد الثقة للدكتور طه إسماعيل عميدًا لـ طب كفر الشيخ

هنأ الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، الدكتور طه أحمد إسماعيل؛ لثقة القيادة السياسية وصدور القرار الجمهوري بتجديد تعيينه عميدًا لكلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ.

السيرة الذاتية لعميد طب كفر الشيخ

تخرج الدكتور طه إسماعيل، في كلية الطب جامعة طنطا، وحصل على (بكالوريوس الطب والجراحة) بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف عام 1993م، وحصل على درجة الماجستير في الجراحة العامة عام 1998م، ونال درجة الدكتوراة عام 2007م.

عُين معيدًا بطب طنطا في 9 مارس 2000م، ورُقّي مدرسًا مساعدًا بقسم الجراحة العامة في مارس 2003م، ثم مدرسًا عام 2007م، وحصل على درجة أستاذ مساعد في 2012م، إلى وصل إلى درجة أستاذ في يوليو 2017م، وعين في ديسمبر الماضي، وكيلًا لكلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، وشغل منصب عميد كلية الطب البشري في 2021م حتى الآن.

جدير بالذكر أن الدكتور طه إسماعيل، من أساتذة الجراحة العامة المشهود لهم بالكفاءة العلمية والإدارية، وشارك في العديد من المؤتمرات العلمية المتخصصة في الجراحة العامة وجراحة المناظير بمصر ومختلف الدول الأوروبية، وعضو مجلس إدارة جمعية الجراحين المصرية.