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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استمرار اختبارات القدرات لكلية علوم الرياضة بجامعة كفر الشيخ.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمود زيدان

تواصل كلية علوم الرياضة جامعة كفر الشيخ استقبال طلاب وطالبات الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكلية للعام الجامعي 2025/2026، وذلك حتى 30 يوليو 2025م، وفقًا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات.

ويجري تنفيذ الاختبارات تحت إشراف مباشر من الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد محمد زينة عميد كلية علوم الرياضة، وبمشاركة السادة وكلاء كلية علوم الرياضة، وأعضاء هيئة التدريس، واللجان المُشكّلة بقرار من عميد الكلية، بما يضمن سير العمل بأعلى درجات الدقة والانضباط والشفافية.

وصرح رئيس جامعة كفر الشيخ، بأن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا باختبارات القدرات، لما تمثله من خطوة حاسمة في طريق الطلاب الجامعي، مشيرًا إلى أن الاختبارات تُجرى داخل منشآت الكلية الرياضية المتكاملة، والملاعب المفتوحة والمغطاة، وسط تنظيم محكم، وإشراف مباشر من لجان متخصصة من أعضاء هيئة التدريس، مع توفير كافة سبل الراحة والدعم والإرشاد للطلاب وأولياء الأمور من لحظة دخولهم الكلية وحتى انتهاء الاختبارات.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة ملتزمة بتوفير بيئة آمنة وسلسة، والتزام الكلية التام بضوابط المجلس الأعلى للجامعات، مشيدًا بالجهد الكبير المبذول من إدارة الكلية وفرق العمل، وبمستوى الانضباط والجاهزية التي تليق بمكانة جامعة كفر الشيخ، موجهاً اللجان ببدء الاختبارات العملية في تمام الساعة 7 صباحًا يوميًا، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب وتفاديًا لموجات الحرارة المرتفعة خلال الصيف.

كما أشار إلى أن نتائج الطلاب اللائقين تُرسل يوميًا إلى مكتب التنسيق إلكترونيًا، مؤكدًا أن اجتياز اختبارات القدرات يُعد شرطًا أساسيًا للالتحاق بكلية علوم الرياضة.

ومن جانبه، صرح الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن منظومة اختبارات القدرات تسير وفق خطة واضحة ومنضبطة داخل كلية علوم الرياضة، مشيدًا بالإقبال الكبير من الطلاب، والانطباعات الإيجابية التي تعكس جودة التنظيم، واهتمام الكلية بكافة التفاصيل لضمان تجربة اختبار ناجحة للطلاب، سواء من حيث الاستعدادات اللوجستية أو الجوانب النفسية والصحية، مؤكداً أن الكلية تمثل نموذجًا يُحتذى به في الانضباط والاحترافية، موجّهًا الشكر لإدارة الكلية وجميع أعضاء هيئة التدريس المشاركين في تنظيم الاختبارات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد محمد زينة عميد الكلية، أن الكلية استعدت مبكرًا لانطلاق الاختبارات، حيث تم تشكيل لجان متخصصة لمتابعة سير العمل اليومي، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة تليق بأبنائنا الطلاب.

كفر الشيخ جامعات جامعة كفر الشيخ اختبار قدرات علوم الرياضة

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