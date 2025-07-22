محافظ كفر الشيخ يشهد احتفالية ذكرى ثورة 23 يوليو .. صور

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، احتفالية المحافظة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، والتي أقيمت بقاعة المجمع الثقافي بمدينة كفرالشيخ.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة، والدكتورة هدى الطنباري، عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد الشهاوي، وكيل وزارة الثقافة، وعدد من وكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية.

بدأت الفعاليات بتفقد معرض الكتاب الذي يضم إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، تلاه افتتاح معرض للفن التشكيلي، ثم انطلقت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ.

أكد محافظ كفرالشيخ، في كلمته، أن ثورة 23 يوليو شكّلت نقطة تحول فارقة في تاريخ مصر الحديث، إذ جسدت الإرادة الشعبية الحقيقية، ورسّخت دعائم الجمهورية الأولى، وفتحت الطريق أمام عهد جديد من الحرية والعدالة الاجتماعية وترسيخ قيم الانتماء والعمل والبناء.

وأشار إلى أن ما تحقق من إنجازات اليوم هو امتداد لهذه الثورة المجيدة، بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية وإيمان المصريين بقدرتهم على صناعة المستقبل.

وأضاف اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تواصل مسيرة البناء والتحديث وإطلاق مشروعات قومية عملاقة تحقق التنمية الشاملة وتضع مصر في مصاف الدول المتقدمة، مؤكدًا أن محافظة كفرالشيخ تشهد طفرة تنموية شاملة في مختلف القطاعات.

واستعرض محافظ كفر الشيخ أبرز الإنجازات التي تحققت بالمحافظة، والتي شملت قطاع الصحة من خلال المبادرات الصحية الرئاسية، وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية وتزويدها بأجهزة حديثة، فضلًا عن مشروعات رصف الطرق ورفع كفاءتها، ودعم قطاع التعليم وتطوير المدارس، إلى جانب الطفرة غير المسبوقة التي شهدها قطاع الشباب والرياضة من خلال إنشاء وتطوير مراكز الشباب والملاعب، معلنًا دعمه الكامل لنادي كفرالشيخ ليكون في الصدارة.