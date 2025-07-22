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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة كفر الشيخ تحصد المركز الأول في المسابقة الدولية لابتكارات الشباب

طالبا جامعة كفر الشيخ
طالبا جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، عن فوز كلية الذكاء الاصطناعي بالمركز الأول في المسابقة الدولية لابتكارات الشباب IC-SIT 2025 والتي نُظّمت بجامعة الريادة بمدينة السادات.

وجاء هذا الإنجاز تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ والمشرف على كلية الذكاء الاصطناعي، وإشراف الدكتور تامر مدحت إبراهيم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود يس شمس الدين، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والمهندس وائل أبو شعيشع، أمين الكلية.

أعرب رئيس جامعة كفر الشيخ، عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز الذي يُضاف إلى سجل جامعة كفرالشيخ الزاخر بالنجاحات، وثمن جهود الطلاب المبدعين والمشرفين الأكاديميين الذين قدموا نموذجًا يُحتذى به في التميز العلمي والبحثي. 

وأكد استمرار الجامعة في دعم شباب الباحثين والمبتكرين في مختلف التخصصات، بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030، في تطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز دور الجامعات في خدمة المجتمع.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، الي أن المشروع يعكس مدى تطور مستوى طلاب الكلية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لحل مشكلات المجتمع. وقال: "مشروع ’وريد الأمل‘ يمثل نقلة نوعية في مجال الخدمات الصحية الذكية، ويُظهر الإمكانات الواعدة لشبابنا في تطوير حلول عملية ذات أثر ملموس.

ومن جانبه، أشاد الدكتور تامر مدحت إبراهيم، وكيل كلية الذكاء الاصطناعي لشئون التعليم والطلاب، بهذا الفوز المتميز، وأوضح أن المشروع عبارة عن تطبيق ذكي يُسهم في ربط المتبرعين بالدم بالمستشفيات والجهات الطبية المحتاجة بطريقة فورية وفعالة، عبر تحليل البيانات الصحية والموقع الجغرافي وفصيلة الدم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تقديم نظام نقاط تحفيزي للمتبرعين يمكن استبداله بخدمات من جهات طبية متعاونة.

وفي السياق ذاته، أعرب الدكتور محمود يس شمس الدين، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، عن فخره بما حققه فريق العمل، مؤكداً أن الفكرة جاءت استجابة لحاجة مجتمعية ملحة في ظل نقص التبرع الطوعي بالدم، والسعي من خلال هذا المشروع إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم وإنقاذ الأرواح من خلال استخدام التكنولوجيا بشكل مبتكر وفعال.

وجاء هذا التتويج من خلال فوز الطالبين جلال زيدان، ورضا بلال بالمستوى الأول على فئة التعليم الجامعي في المسابقة، وذلك عن مشروعهما المبتكر "وريد الأمل"، تحت إشراف الدكتورة بسمة محمد حسن، المدرس بكلية الذكاء الاصطناعي.

جدير بالذكر أن مسابقة IC-SIT 2025 | International Competition on Smart Innovation Technologies هي مسابقة دولية سنوية تُنظمها فرعا IEEE AP-S وMTT-S في مصر، وتهدف إلى دعم الابتكار وتشجيع الطلاب في التعليم الثانوي والجامعي على تقديم حلول تقنية ذكية لمشكلات واقعية. وقد أُقيمت المرحلة النهائية من المسابقة يوم 14 يوليو 2025 بجامعة الريادة بعد سلسلة من التصفيات التي استمرت طوال العام عبر الإنترنت.

كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ جامعات الذكاء الاصطناعي أخبار كفر الشيخ

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