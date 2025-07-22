رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل تخريج طلاب كلية الذكاء الاصطناعي .. صور

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حفل تخريج دفعة العام الأكاديمي 2025 لطلبة كلية الذكاء الاصطناعي بالجامعة، بمسرح قاعة المؤتمرات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور تامر مدحت وكيل كلية الذكاء الاصطناعي لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وأولياء الأمور.

وخلال كلمته، قال رئيس جامعة كفر الشيخ، يسعدني ويشرفني بالإنابة عن أسرة جامعة كفرالشيخ أن نرحب بضيوف الجامعة وأولياء الأمور، فى درة التاج للجامعات المصرية جامعة كفر الشيخ، موجهاً الشكر لأسرة كلية الذكاء الاصطناعي على إقامة هذا الحفل الكريم للاحتفال بتخريج دفعة جديدة لطلبة الكلية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة هي مفخرة الجامعات المصرية كلها، فالجامعة كل يوم يحدث فيها الجديد، وكلية الذكاء الاصطناعي من الكليات الرائدة على المستوي المحلي والاقليمي والدولي، ولكم أن تفخروا أن أبناءكم تخرجوا في كلية الذكاء الاصطناعي جامعة كفر الشيخ.