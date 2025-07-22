جامعة كفر الشيخ تحصد 15 مركزًا متقدمًا في ملتقى الإبداع بـ بنها

حققت كلية التربية النوعية بجامعة كفرالشيخ إنجازًا متميزًا خلال مشاركتها في فعاليات ملتقى الإبداع السادس لكليات التربية النوعية بالجامعات المصرية، الذي استضافته جامعة بنها.

تحقق هذا الإنجاز تحت رعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور نجلاء حسني الأشرف، عميد كلية التربية النوعية.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن المشاركة الفاعلة والمتميزة لطلبة الكلية خلال فعاليات المتلقي قد أسفرت عن حصد 15 مركزًا متقدمًا في مختلف المسابقات الفنية والعلمية.

وتابع: وحصلت الكلية على المركز الأول في الكورال (الغناء الجماعي)، العزف الفردي، البرمجيات، الكروشيه، تصميم الأزياء، طباعة المنسوجات، فن الخزف، وحصلت علي المركز الثاني في العزف الجماعي، الغناء الفردي، الفيلم الوثائقي، التطريز، التصميم، الرسم، كما حصلت علي المركز الثالث في النحت، التصوير.

وأعرب رئيس جامعة كفرالشيخ، عن فخره بهذا الإنجاز الذي يعكس تميز طلاب كلية التربية النوعية وريادتهم في مجالات الإبداع المختلفة، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المواهب الشابة، وتوفير البيئة التي تعزز قدراتهم الفنية والعلمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء جيل مبدع يسهم بفاعلية في تنمية المجتمع.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالأداء المشرف لطلبة الكلية، موضحًا أن المشاركة في مثل هذه الملتقيات تمثل فرصة حقيقية لصقل مهارات الطلاب، وتعزيز انتمائهم الوطني، مشيرًا إلى حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية باعتبارها مكونًا أساسيًا في العملية التعليمية الشاملة.

كما عبّرت الدكتور نجلاء حسني الأشرف، عميد كلية التربية النوعية، عن سعادتها البالغة بحصاد هذا العدد الكبير من الجوائز والمراكز المتقدمة، مؤكدة أن هذا النجاح جاء نتيجة جهود جماعية وتخطيط علمي منظم، ورغبة صادقة لدى الطلاب في التميز والابتكار، مشيرة إلى أن الكلية ستواصل دعم طلابها لتقديم أفضل ما لديهم في كافة المحافل.

جدير بالذكر أن كلية التربية النوعية بجامعة كفرالشيخ تواصل مسيرتها في دعم الإبداع والتميز، من خلال خطط تدريبية وتربوية تسعى إلى إعداد كوادر متميزة قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا في شتى مجالات الفنون والعلوم النوعية.