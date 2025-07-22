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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يشهد توقيع عقد المحطة الأولى لتحسين مياه مصرف كتشنر

مراسم توقيع البروتوكول
مراسم توقيع البروتوكول
محمود زيدان

شهد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع عقد تنفيذ مشروع محطة معالجة مياه كتشنر بالناصرية بمركز ومدينة بيلا، في خطوة جديدة وواعدة نحو تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر، برعاية ودعم  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يضع صحة المواطن المصري وجودة حياته في صدارة أولويات الدولة.

وقد جرت مراسم التوقيع بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، ممثلة في اللواء حسن عبدالغني، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، وإحدى الشركات المتخصصة في التركيبات الكهربائية والصناعية"، ممثلة في المهندس محمد عبدالله، رئيس مجلس الإدارة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، ومحمد رأفت، معاون المحافظ، وشيمس باينز، مدير المشروع بالمكتب الاستشاري جوبا تك، والمهندس منير حسني، مدير مشروع كتشنر بالشركة القابضة، إلى جانب وفد من ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

أكد محافظ كفرالشيخ، أن مشروع محطة معالجة الناصرية يُعد خطوة استراتيجية ضمن المشروع الكبير لتحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر، والذي يغطّي محافظات كفرالشيخ والغربية والدقهلية، ويأتي بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبي. 

أشاد محافظ كفرالشيخ، بالتعاون المثمر بين الشركاء الدوليين والمحليين، موجّهًا الشكر لجميع القائمين على المشروع والجهات المانحة، ومؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة التسهيلات لضمان التنفيذ الأمثل لهذا المشروع الحيوي.

كفر الشيخ مصرف كتشنر الناصرية أخبار كفر الشيخ

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