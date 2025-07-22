حملات صيانة دورية لأعمدة الإنارة بكفر الشيخ

تابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة في عدد من المناطق الحيوية، بنطاق حي شرق وغرب المدينة، واستمرار صيانة أعمدة الإنارة بمداخل قرى مركز كفر الشيخ.

جاء هذا بناءً على توجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، باستمرار حملات الصيانة الدورية لشبكة الإنارة العامة بحي شرق وغرب كفر الشيخ، والاهتمام بمداخل قرى مركز كفر الشيخ، والمحاور الرئيسية لعاصمة المحافظة

ووجه رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ باستمرار أعمال الصيانة الدورية، بحي شرق وغرب بجانب الطرق والشوارع بقرى المركز، واستمرار تحسين جميع المرافق العامة والخدمات للمواطنين بنطاق مركز ومدينة كفر الشيخ.

تأتي هذه الأعمال بإشراف خضراوي خضر، رئيس حي شرق، وإبراهيم خليفة، رئيس حي غرب، وعبود الصيفي، وهاني الجميل، ومحسن عبد اللطيف، نواب رئيس المدينة لشئون القرى، وحسام عطية، مساعد رئيس حي شرق لشئون الخدمات والمرافق، وعبد الخالق أبو عيدة، مساعد رئيس حي غرب لشئون النظافة والتجميل، ورؤساء قرى مركز كفر الشيخ، ونسيم الصاوي، ورضا مديري قسم الكهرباء بحي شرق وغرب كفر الشيخ.