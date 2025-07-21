للاستشهادات المرجعية.. جامعة كفر الشيخ تحصد مركزا متقدما بتصنيف "ويبومتركس"

أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن تحقيق الجامعة تقدمًا كبيراً في تصنيف "ويبومتركس" الإسباني للاستشهادات المرجعية بنسخته الصادرة في يوليو 2025، والذي يُعد أحد أبرز التصنيفات الدولية المعنية بتقييم أداء الجامعات على الإنترنت.

جاءت جامعة كفر الشيخ في المركز الـ14 على مستوى الجامعات المصرية من بين 83 جامعة مدرجة في التصنيف هذا العام، كما احتلت المرتبة 1621 عالميًا من أصل 31391 جامعة على مستوى العالم، ما يُمثل إضافة جديدة لمسيرة التميز التي تخطوها الجامعة في مختلف التصنيفات الدولية.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن هذا الإنجاز يُعد ثمرةً للجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة في تطوير منظومة البحث العلمي، وتعزيز جودة الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا.

وأشار إلى أن الجامعة تسير بخطى متسارعة في تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال دعم النشر العلمي الدولي وتطوير سياسات البحث العلمي.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة توفر دعمًا فنيًا وتقنيًا متواصلًا لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لنشر أبحاثهم في مجلات دولية ذات معامل تأثير مرتفع، إلى جانب الاهتمام بتأهيل المعامل للاعتماد، وتطوير المكتبة المركزية والبنية التحتية المعلوماتية، وتنظيم دورات تدريبية متخصصة في النشر العلمي الدولي، وتوفير مصادر تمويل متنوعة، بما يسهم في تعزيز مكانة الجامعة على المستويين الإقليمي والدولي كصرح أكاديمي متميز في مجالات التعليم والبحث وخدمة المجتمع.

من جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف "ويبومتركس" هو أكبر نظام دولي لتقييم الجامعات ويُصدر بشكل نصف سنوي في شهري يناير ويوليو من قبل المجلس الأعلى للبحث العلمي في إسبانيا.

وأضاف أن التصنيف يعتمد على عدة معايير من بينها حجم الموقع الإلكتروني، وعدد الملفات الغنية، والاستشهادات عبر Google Scholar، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تحفيز أعضاء هيئة التدريس على النشر في كبرى المجلات العلمية المصنفة ضمن قواعد البيانات العالمية.