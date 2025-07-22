لمسة مصرية.. محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض الفن التشكيلي بالمركز الثقافي

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، معرض الفن التشكيلي «لمسة مصرية» بقاعة المركز الثقافي بمدينة كفرالشيخ، والذي تقيمه الدكتورة جاكلين بشرى يواقيم، مدرس الأشغال الفنية والتراث الشعبي بكلية التربية الفنية بجامعة المنيا.

جاء ذلك على هامش احتفالية المحافظة بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة، والدكتورة هدى الطنباري، عضو مجلس النواب، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور أحمد الشهاوي، وكيل وزارة الثقافة، ووكلاء وزارات التربية والتعليم، الصحة، التموين، الزراعة، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ كفرالشيخ الأعمال الفنية التي يضمها المعرض، والتي تشمل 33 لوحة فنية من الحياة المصرية والتراث الشعبي والمناظر الطبيعية والرموز الشعبية، معبرةً عن جماليات الفن التشكيلي الحديث وروح الإبداع.

وأشاد اللواء دكتور علاء عبد المعطي بالمستوى الفني الرفيع للمعرض، مؤكداً أن الفنون التشكيلية تعد من أهم الوسائل التي تعبر عن هوية الوطن وثقافته، وتعزز القيم الوطنية في وجدان الأجيال.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن إقامة مثل هذه المعارض الفنية يمثل دعماً للمواهب وتشجيعاً للفنانين على تقديم أعمالهم للجمهور، مشيراً إلى أن الثقافة والفن هما جناحا التقدم المجتمعي، وداعمان أساسيان لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة فى المجالات كافة.