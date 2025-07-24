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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنهاء أزمة الصرف الصحي بعمارات الأوقاف بحي غرب كفر الشيخ.. صور

إنهاء أزمة الصرف الصحي
إنهاء أزمة الصرف الصحي
محمود زيدان

تابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية بكفر الشيخ المكثفة لتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة بحي غرب كفر الشيخ، وجرى تنفيذ أعمال صيانة شاملة لعدد من غرف الصرف الصحي، شملت تركيب أغطية جديدة بديلة عن التالفة، ورفع كفاءة الشبكات.

في إطار تنفيذ تكليفات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، بشأن رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات العامة، والصيانة الدورية لمشاريع الصرف الصحي، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

كما تمت الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين بعمارات الأوقاف، وجرى حل مشكلة انسداد خطوط الصرف التي كانت تسبب معاناة للأهالي، وتم الانتهاء من أعمال التطهير والتسليك بشكل كامل.

وأكد رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ أن الحملات مستمرة للوقوف على جميع المشكلات والعمل على حلها فوراً، بما يضمن بيئة صحية وآمنة للمواطنين وتحسين جودة الحياة داخل نطاق الحي.

جاء ذلك بإشراف إبراهيم خليفة، رئيس حي غرب كفر الشيخ، وعبد الخالق أبو عيدة، مساعد رئيس حي غرب لشئون النظافة والتجميل، وفريق العمل بجهاز النظافة، وشركة المياه والصرف بكفر الشيخ.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ الصرف الصحي أخبار كفر الشيخ

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