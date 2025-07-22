إنهاء أزمة محطة رفع القنطرة البيضاء بكفر الشيخ .. صور

تفقد المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الموقف الميداني لمشكلة محطة الرفع التابعة للإصلاح الزراعي بمنطقة القنطرة البيضاء، بمحيط كوبري ميت علوان.

يأتي في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بضرورة المتابعة الميدانية الفورية وحل مشكلات المواطنين على أرض الواقع.

وأشار رئيس المدينة إلى أن المحطة كانت تقوم برفع المياه من الترعة لري الأراضي الزراعية، مما أدى إلى تكرار خروج المياه من البالوعات، وغرق الشوارع المحيطة، ووصولها إلى بعض المنازل، الأمر الذي تسبب في أذى للأهالي وأثر على حياتهم اليومية.

وتابع، جرى فحص موقع المشكلة لمتابعة الوضع على الطبيعة، وجرى التوصل إلى حل نهائي يُنهي أسباب تكرار الأزمة، مضيفًا «ويُجرى حاليًا تنفيذ الحل بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتكليفات المحافظ، لضمان القضاء على المشكلة من جذورها، وتحقيق الاستقرار في المنطقة، بما يحافظ على سلامة المواطنين ويمنع تكرار الضرر مستقبلاً».