مؤتمر جماهيري حاشد لدعم القائمة الوطنية في انتخابات الشيوخ بكفر الشيخ

شهدت قرية نصرة التابعة لمحافظة كفر الشيخ مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا؛ لدعم المهندس عبد السميع يوسف، نقيب المهندسين السابق بالمحافظة، ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد ربيع، أمين نقابة المهندسين بكفر الشيخ، والمهندس محمد عبد السميع، أمين أمانة ريادة الأعمال بحزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، ولفيف من القيادات السياسية والشعبية والحزبية.

دعم القائمة الوطنية ومرشحي مستقبل وطن

أكد الحضور، خلال المؤتمر، أهمية المشاركة في الانتخابات ودعم القائمة الوطنية، ومرشحي حزب مستقبل وطن على المقاعد الفردية وذلك من أجل المضي قدمًا في مسيرة التنمية والبناء.

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود كبيرة لحشد التأييد للمرشحين المُمثلين للقائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 4 مرشحين ممثلين عن محافظة كفر الشيخ وهم: الدكتور السعيد غنيم، عن حزب المؤتمر، والمهندس عبد السميع يوسف، والمحاسب عز جودة، عن حزب مستقبل وطن، والمحاسب محمد الشهاوي، عن حزب حماة الوطن.