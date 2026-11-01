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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط صانع محتوى لنشره فيديوهات خادشة للحياء بهدف زيادة المشاهدات بالإسكندرية

المتهم
المتهم
مصطفي رجب

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن التلفظ بألفاظ خارجة والإتيان بحركات خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.
 

تفاصيل الواقعة 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترفت بنشره مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة لحماية الآداب صانع محتوى حركات خادشة للحياء

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