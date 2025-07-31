نجاح جراحة دقيقة لاستئصال ورم عظمي بالكتف في جامعة كفر الشيخ

أجرى فريق طبي متخصص بالمستشفى الجامعي بكفر الشيخ، جراحة ناجحة متقدمة؛ لاستئصال ورم عظمي غضروفي من الجانب الأمامي لعظمة لوح الكتف اليمنى لمريض كان يعاني من ألم مستمر ومتزايد لأكثر من شهرين، وغادر المريض المستشفى بحالة جيدة.

واستقبل المستشفى المريض وهو يعاني من ورم يضغط ويؤثر على الأعصاب المغذية لعضلات الكتف، مما سبب للمريض آلامًا شديدة ومتفاقمة مع حركة الكتف، وجرى فحصه وإجراء الأشعات اللازمة وتحضيره لإجراء هذه الجراحة الناجحة.

الفريق الطبي

ضم الفريق الطبي كلاً من الدكتور حسام جاد، أستاذ ورئيس قسم جراحة العظام والكسور، بمعاونة الدكتور محمد الوحش، مدرس مساعد جراحة العظام والكسور، والدكتور محمود النمر، معيد جراحة العظام والكسور، والدكتور محمد شوغي، الدكتور محمود مفيد، أطباء مقيمين بقسم جراحة العظام والكسور.

كما شارك في فريق التخدير كل من الدكتورة بسمة غنيم، أستاذ مساعد التخدير، والدكتور أيمن قاقا، مدرس مساعد التخدير، والدكتورة إسراء فايد، معيد بقسم التخدير، وساهم في نجاح العملية فريق التمريض المكون من أحمد توفيق، أحمد مجاهد.

وقدم الفريق الطبي جزيل الشكر للدكتور الدكتور إسماعيل القن، القائم بأعمال رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور طه إسماعيل قرع، عميد كلية الطب، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور جمال شمس، مدير المستشفى الرئيسي الجامعي، على دعمهم المستمر وسعيهم الدؤوب للارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة لأهالي محافظة كفر الشيخ.