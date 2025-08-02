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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

المحافظات تستعد لـ ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 | تفاصيل

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

تستعد المحافظات لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2025 التى من المقرر إجراؤها يومى 4 و5 اغسطس.

تكليفات وزيرة التنمية المحلية للمحافظات

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، باتخاذ كافة الإجراءات اللوجستية والتنظيمية التي من شأنها تيسير كافة جوانب العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 والمقرر إجراؤها يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 4 و5 أغسطس 2025 وفقاً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية التنسيق مع مديريات الأمن لتوفير وسائل تأمين اللجان الانتخابية ، والتنسيق مع مديريات التربية والتعليم وكافة الأجهزة المعنية لتجهيز اللجان الانتخابية وتشكيل لجان للمرور على المقرات للتأكد من جاهزيتها وتكثيف أعمال الإنارة والنظافة وإزالة الإشغالات وتجهيز مداخل اللجان.

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية العمل على تجهيز كافة وسائل الراحة للناخبين ومظلات وأماكن انتظار لكبار السن والفئات المختلفة من الذين يحق لهم الانتخاب  وكذا مصادر للكهرباء في حالة الطوارئ، موجهة بضرورة التنسيق  مع مديريات الصحة لوضع خطة للتأمين الطبي وتوفير الرعاية الصحية والخدمات الخاصة بالإسعاف في مقار اللجان.

وطالبت الوزيرة بتجهيز وفتح مراكز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات والتنسيق والربط مع مركز السيطرة بالوزارة قبل وأثناء يومى الانتخابات ، وشددت على أهمية تضافر جهود كافة الجهات التنفيذية والمعنية بالمحافظات لنجاح العملية الانتخابية وخروجها بصورة تليق بالدولة المصرية والشعب المصرى .

محافظة اسوان

تواصل الأجهزة المختصة داخل محافظة أسوان جهودها المكثفة لتجهيز مقار اللجان الانتخابية لأداء المواطنين لأصواتهم فى إنتخابات مجلس الشيوخ. 

وأعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بالوحدات المحلية بالإستمرار فى تجهيز مقار اللجان الإنتخابية لتهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم .

وكلف محافظ أسوان بقيام اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ بالمرور على مقار اللجان الإنتخابية التى يصل عددها إلى 190 لجنة بمختلف المراكز والمدن لمتابعة التجهيزات الإدارية والفنية المطلوبة داخل وخارج اللجان ، وأيضاً بالإستراحات الملحقة باللجان وضرورة أن يتوازى مع ذلك تكثيف أعمال النظافة العامة ، ورفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى وغير ذلك من المهام والمسئوليات الأخرى .


المنيا 

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات ، والمقرر عقدها يومي 4 و5 أغسطس الجاري وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني الرسمي.

وأوضح محافظ المنيا أنه تم تجهيز 469 مقرًا انتخابيًا بإجمالى 476 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، استعدادًا لاستقبال 3 ملايين و797 ألفًا و577 ناخبًا، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية، وإلغاء الإجازات والراحات للعاملين بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات خلال فترة الانتخابات لضمان الجاهزية التامة.

وأشار  إلى أن التوزيع الجغرافي للمقار الانتخابية يشمل: 25 مقرًا بالعدوة، 50 بمغاغة، 53 ببني مزار، 33 بمطاي، 24 بسمالوط شرق، 44 بسمالوط غرب، 60 بمركز المنيا، 18 بقسم المنيا، مقر واحد بالمنيا الجديدة، 55 بأبوقرقاص، 60 بمركز ملوي، 12 بقسم ملوي، و34 بديرمواس.

اسيوط

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة أنهت كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ المقررة يومي 4 و5 أغسطس 2025، مشيرًا إلى التعاون الكامل بين الأجهزة التنفيذية ومديرية التربية والتعليم لتجهيز مقار اللجان الانتخابية التي تم تخصيصها داخل بعض مدارس المحافظة، بما يضمن سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة.

وأوضح المحافظ أنه تم خلال الاجتماع استعراض جاهزية مقار اللجان من حيث استكمال أعمال النظافة الداخلية والخارجية، وتوفير الإضاءة والمظلات داخل وخارج المدارس، وكراسي الانتظار والكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الهمم، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء والجهات المعنية مشددًا على أهمية الانتهاء من جميع التجهيزات قبل تسليم المقار للجان القضائية المشرفة على الانتخابات، مع ضمان التأمين الكامل بالتعاون مع أجهزة الشرطة.

انتخابات مجلس الشيوخ استعدادات المحافظات التنمية المحلية

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