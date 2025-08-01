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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

إحالة طبيبين للتحقيق بسبب الغياب عن العمل في المنيا

وكيل وزارة الصحة خلال جولته
وكيل وزارة الصحة خلال جولته
ايمن رياض

قرر الدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إحالة طبيبين للتحقيق، لغيابهما عن نوبتجية العمل.

القصة الكاملة 

قام وكيل الوزارة بجولة تفقدية مفاجئة أجراها على عدد من المنشآت الصحية في إطار حملة مكثفة لتشديد الرقابة على القطاع الصحي.

بدأ وكيل الوزارة جولته بزيارة وحدة طمبو الصحية بمركز بني مزار ، حيث تَبيَّن غياب إحدى الطبيبات، وعلى الفور قرر إحالتها للتحقيق، وتوفير بديل لها لضمان استمرارية الخدمة، كما تفقد قسم الاستقبال، وغرفة التطعيمات، وسكن الأطباء، موجهًا بتلافي أي سلبيات تم رصدها خلال 24 ساعة.

استكمل وكيل وزارة الصحة جولته بزيارة مستشفى مطاي المركزي، حيث تفقد أقسام الاستقبال، والصيدلية، والعناية المركزة، والأقسام الداخلية، بالإضافة إلى بنك الدم وقسم الأشعة.

والتقى بالعديد من المواطنين وتحاور معهم عن مدى رضاهم عن الخدمة الصحية وأوجه القصور، وشدد على ضرورة معالجة جميع الملاحظات بشكل فوري لضمان تقديم خدمة طبية عالية الجودة للمرضى.

مستشفى سمالوط

و توجه إلى مستشفى رمد سمالوط، حيث رصد غياب طبيبة أخرى، وبشكل حاسم، قرر إحالتها للتحقيق واستدعاء مدير المستشفى، مع التأكيد على ضرورة توفير طبيب بديل فورًا.

المنيا الصحة وكيل الوزارة

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