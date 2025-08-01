إصابة 6 أشخاص في انقلاب ملاكي بصحراوي بني مزار بالمنيا

أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات متنوعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز بني مزار شمال المنيا تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، مما أسفر عن عدد من الإصابات.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات متنوعة واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني مزار المركزي، وكشفت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.