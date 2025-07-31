مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في تصادم أتوبيس وسيارة بصحراوي المنيا

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون بينهم سودانيون بكسور وكدمات متنوعة ، إثر تصادم سيارة نقل وأتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي، تم نقلهم للمستشفي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المنيا تستعد لانتخابات مجلس الشيوخ بتجهيز 476 لجنة لاستقبال 3.8 مليون ناخب السجن عام لعامل وغرامه 500 ألف جنيه لقيامه بالتنقيب عن الآثار بالمنيا بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بصحراوي العدوة بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية المنيا، اخطاراً بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل محملة بمواد البناء، وأتوبيس يقل عدداً من المواطنين، ما أسفر عن حالة وفاة وإصابة آخرين.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع محمد . م. ع 35 سنة، واصابة الصادق. م. ا 59 سنة وبلقيس. ع. ا 52 سنة والقاسم. م. ا 22 سنة وعبد الله. س. ع 25 سنة سودانيي الجنسية وهشام. ع. ع 36 سنة سائق.

تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتم التحفظ على السيارتين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.