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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في تصادم أتوبيس وسيارة بصحراوي المنيا

حادث تصادم أتوبيس وسيارة
حادث تصادم أتوبيس وسيارة
ايمن رياض

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون بينهم سودانيون بكسور وكدمات متنوعة ، إثر تصادم سيارة نقل وأتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي، تم نقلهم للمستشفي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية المنيا، اخطاراً بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل محملة بمواد البناء، وأتوبيس يقل عدداً من المواطنين، ما أسفر عن حالة وفاة وإصابة آخرين.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع محمد . م. ع 35 سنة، واصابة الصادق. م. ا 59 سنة وبلقيس. ع. ا 52 سنة والقاسم. م. ا 22 سنة وعبد الله. س. ع 25 سنة سودانيي الجنسية وهشام. ع. ع 36 سنة سائق.

تم  نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتم التحفظ على السيارتين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

المنيا حادث تصادم أتوبيس

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