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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنيا تستعد لانتخابات مجلس الشيوخ بتجهيز 476 لجنة لاستقبال 3.8 مليون ناخب

اللواء عماد كدواني محافظ
اللواء عماد كدواني محافظ
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة، والمقرر عقدها يومي 4 و5 أغسطس 2025، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني الرسمي.

وأوضح المحافظ أنه تم تجهيز 469 مقرًا انتخابيًا بإجمالى 476 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، استعدادًا لاستقبال 3 ملايين و797 ألفًا و577 ناخبًا.

مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية، وإلغاء الإجازات والراحات للعاملين بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات خلال فترة الانتخابات لضمان الجاهزية التامة.

وأشار المحافظ إلى أن التوزيع الجغرافي للمقار الانتخابية يشمل:
25 مقرًا بالعدوة، 50 بمغاغة، 53 ببني مزار، 33 بمطاي، 24 بسمالوط شرق، 44 بسمالوط غرب، 60 بمركز المنيا، 18 بقسم المنيا، مقر واحد بالمنيا الجديدة، 55 بأبوقرقاص، 60 بمركز ملوي، 12 بقسم ملوي، و34 بديرمواس.

وأكد المحافظ على التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والتنفيذية لتأمين المقار الانتخابية وتوفير بيئة آمنة ومنظمة، مشيرًا إلى تشغيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات على مدار الساعة، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي طارئ أو شكوى.

وشدد المحافظ على أهمية توفير بيئة مناسبة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تجهيز المقار بمقاعد كافية، وإنارة جيدة، ودورات مياه نظيفة، ومصادر تهوية وخطوط تليفونية، إلى جانب رفع الإشغالات وتراكمات القمامة من محيط اللجان.

ووجه المحافظ مديرية التموين بتوفير كميات إضافية من الخبز والمواد البترولية، وهيئة الإسعاف بوضع خطة طوارئ تتضمن انتشار سيارات الإسعاف بالقرب من المقرات الانتخابية. كما وجه مديرية الصحة بتجهيز المستشفيات والوحدات الصحية بكامل أطقمها الطبية والتمريضية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

وفيما يخص المرافق، كلف المحافظ شركتي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بالمرور الميداني على جميع المقرات الانتخابية للتأكد من انتظام الخدمة، مع توفير مصادر تغذية بديلة تحسبًا لأي طارئ قد يؤثر على العملية الانتخابية.

المنيا محافظ المنيا انتخابات الشيوخ

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