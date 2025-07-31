بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بصحراوي العدوة بالمنيا

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربي، أمام مركز العدوة شمال المنيا ، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج والتحفظ على المركبة وقائدها تحت تصرف النيابة العامة.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، بلاغا بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف وشرطة تأمين الطريق إلي مكان الحادث.

من المعاينة الأولية، إصابة 8 أشخاص جميعهم بمحافظة أسيوط وهم سناء. ت. ع 40 سنه، وجوليا. ا 13 سنة، وشنودة. ا 10 سنوات، وجوزيف. ك. م 39 سنة، وكفاية. ج 8 سنوات، وبريتى. ج 4 سنوات، أشرف. ف. ع 43 ستة، وايرين. ف 32 سنة، تم نقل المصابين للمستشفي المركزى لتلقي العلاج، والتحفظ علي المركبة.