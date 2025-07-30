محافظ المنيا يتابع نوادي تحسين مهارات القراءة والكتابة ويوزع حقائب مدرسية على التلاميذ

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عددًا من الأنشطة التعليمية والتدريبية المنفذة ضمن برنامج المدارس الآمنة بعدد من مدارس المحافظة، بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، وذلك في إطار حرص الدولة على النهوض بجودة التعليم وتحسين نواتج التعلم لدى التلاميذ.

وخلال زيارته لمدرسة تلة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة المنيا التعليمية، تابع المحافظ فعاليات نوادي تحسين مهارات القراءة والكتابة، والتي تم تنفيذها في 117 مدرسة بثلاث إدارات (المنيا – أبوقرقاص – ملوي)، واستفاد منها 6,604 تلميذ وتلميذة من الصفوف العليا، بمشاركة 405 معلمًا ومعلمة تم تدريبهم على استراتيجيات تدريس القراءة والكتابة، إلى جانب تأهيل 3,600 معلم وقيادة مدرسية، و317 أخصائيًا نفسيًا، لتقديم الدعم النفسي وتهيئة بيئة تعليمية شاملة وآمنة.

وخلال الجولة، وزّع المحافظ عددًا من الحقائب المدرسية على التلاميذ، والتي يبلغ عددها الإجمالي 6,500 حقيبة، تحتوي على أدوات تعليمية متكاملة لتحفيز التلاميذ على التعلم وتنمية مهاراتهم الأساسية. وأكد المحافظ دعم المحافظة الكامل لهذه المبادرات التي تساهم في بناء أجيال متعلمة ومؤهلة للمستقبل.

كما شهد اللواء كدواني ورشة عمل تدريبية للمعلمين ضمن برنامج المدارس الآمنة والتي تهدف إلى رفع كفاءة المعلمين وتدريبهم على استراتيجيات التعليم الآمن، وتعزيز مهاراتهم التربوية، بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم داخل الفصول الدراسية.

وفي ختام الزيارة، أكد المحافظ أهمية التعليم باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيدًا بالشراكة الفعالة مع هيئة إنقاذ الطفولة، ودورها في دعم الخطط التنموية والتعليمية على أرض المحافظة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة أسماء عبد الجابر، مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة بالمنيا، أن البرنامج يُنفذ وفق رؤية متكاملة لتحسين البيئة التعليمية، ويشمل أيضًا صيانة 207 فصل لرياض الأطفال في 12 قرية بمركز ملوي، إضافة إلى تنفيذ 16 قافلة طبية مدرسية لفحص التلاميذ والكشف المبكر عن المشكلات الصحية، حيث تم فحص 7,107 تلميذًا، وتحويل أكثر من 3,500 حالة لتلقي الرعاية الطبية المتخصصة.

وأضافت أن الهيئة تنفذ كذلك 250 مشروعًا اقتصاديًا صغيرًا لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، بتمويل تجاوز المليون جنيه، بهدف تمكينها من استكمال تعليم الأبناء والحد من التسرب من التعليم، فضلًا عن تدريب 80 شابًا وتقديم منح مالية بإجمالي 600 ألف جنيه لبدء مشروعاتهم الصغيرة، بما يعزز الاستقرار الأسري ويدعم حق الأطفال في التعليم والحماية.

رافق المحافظ، صابر عبد الحميد مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا ، والدكتورة أسماء عبد الجابر مدير مكتب الهيئة بالمنيا، والمهندس أحمد محمود عثمان مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا ، والدكتور بهاء حسن مدير إدارة المنيا التعلمية ، والدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، وفريق عمل الهيئة.

