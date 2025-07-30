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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير وصيانة المدارس ضمن برنامج المدارس الآمنة

محافظ المنيا يتفقد المدارس
محافظ المنيا يتفقد المدارس
ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الابتدائية بحى أبو هلال بمدينة المنيا، لمتابعة أعمال رفع الكفاءة والصيانة الجارية ضمن برنامج  “المدارس الآمنة”، الذي تنفذه هيئة إنقاذ الطفولة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم.

وأكد المحافظ أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الجهاز التنفيذي ومنظمات المجتمع المدني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ودعمًا لاستراتيجية الدولة في تطوير التعليم وتهيئة بيئة تعليمية شاملة وآمنة، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به هيئة إنقاذ الطفولة في هذا المجال.

وأوضحت الدكتورة أسماء عبد الجابر، مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة بالمنيا، أن البرنامج يشمل تنفيذ أعمال الصيانة في  28 مدرسة ابتدائية موزعة على ثلاث إدارات تعليمية، بواقع 5 مدارس بإدارة المنيا، و10 مدارس بإدارة أبو قرقاص، و13 مدرسة بإدارة ملوي، وذلك بتكلفة تتجاوز 90 مليون جنيه، بهدف تحسين بيئة التعلم لأكثر من 30 ألف تلميذ وتلميذة، فى إطار تطبيق نموذج المدارس الآمنة، لتحسين جودة التعليم وتحقيق مخرجات تعليمية فعالة.

وأضافت أن البرنامج يتضمن أيضًا صيانة 207 فصل لرياض الأطفال في 12 قرية بمركز ملوي، ضمن خطة وزارة التربية والتعليم لزيادة نسبة الالتحاق بالتعليم المبكر، وذلك بتكلفة إجمالية تتجاوز 15 مليون جنيه، بهدف دعم مرحلة الطفولة المبكرة وتوفير بنية تحتية آمنة تساعد في تحسين فرص التعلم للأطفال.

رافق المحافظ خلال جولته، صابر عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا ، والدكتورة أسماء عبد الجابر مدير مكتب الهيئة بالمنيا، والمهندس أحمد محمود عثمان مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، والدكتور بهاء حسن مدير إدارة المنيا التعلمية، والدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، وهيام مصطفى مدير إدارة العلاقات الدولية بالمحافظة، وفريق عمل الهيئة.

المنيا محافظ المنيا المدارس الامنه

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