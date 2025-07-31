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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة لمطالب الأهالي .. محافظ المنيا يعلن تخصيص أرض لإقامة مدرسة تجريبية للغات

محافظ المنيا
محافظ المنيا
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة على تخصيص قطعة أرض داخل نطاق بندر ملوي، لإقامة مجمع مدارس تجريبية للغات، وذلك فى استجابة لمطالب الأهالي التي تم عرضها خلال زيارة المحافظ الميدانية لمركز ومدينة ملوي.

وأوضح المحافظ أن المشروع يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لتعظيم دور العملية التعليمية وتوسيع نطاق المدارس الرسمية المتميزة، بما يواكب احتياجات المواطنين ويعزز من جودة التعليم على مستوى المحافظة، مؤكداً على أنه تم إدراج المدرسة الجديدة ضمن خطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية للعام المالي 2025/2026، تمهيدًا للبدء في تنفيذها عقب استيفاء كافة الإجراءات الفنية والإدارية.

مجمع مدارس 

وأشار اللواء كدواني إلى أن إنشاء المدرسة يمثل إضافة مهمة للبنية التعليمية في مدينة ملوي، خاصة في ظل ارتفاع الكثافات الطلابية وزيادة الطلب على المدارس التجريبية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم كركيزة أساسية لبناء الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد المحافظ أن الاستجابة العاجلة لمطالب الأهالي تعكس نهج الدولة في تعزيز المشاركة المجتمعية والتفاعل الإيجابي مع احتياجات المواطنين، مشددًا على أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية.

ووجّه المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الأرض وتخصيصها رسميًا لصالح هيئة الأبنية التعليمية، تمهيدًا لإدراجها في خطة التنفيذ والبدء في الإنشاءات في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية ملائمة لأبنائها في مختلف المراكز والمدن.

محافظ المنيا استجابة مطالب المواطنين مجمع مدارس مدارس رسمية متميزة للغات بنية تعليمية

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