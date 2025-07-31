السجن عام لعامل وغرامه 500 ألف جنيه لقيامه بالتنقيب عن الآثار بالمنيا

عاقبت محكمة جنايات المنيا، عاصم. ا. ا مقيم بمركز بني مزار بالسجن المشدد سنة، والغرامة 500 الف جنية، وذلك لقيامه بأعمال الحفر الاثري مع اخرين دون الحصول على ترخيص، كما تضمن حكم المحكمة براءة 4 متهمين آخرين من الاتهامات الموجه إليهم في ذات القضية .

عقد هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار شريف احمد سعيد، وعضوية المستشارين وائل محمد فريد، ومحمد كمال ضيف الله، وأمانه سر محمود حنفي، وخالد محمد عبدالغني والزمت المتهم بالمصاريف الجنائية .

كان المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة الحفر الاثري دون الحصول على ترخيص، مطالبا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهمين .