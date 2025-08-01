قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الشيوخ 2025.. تجهيز 476 لجنة لاستقبال 3.8 مليون ناخب في المنيا
محافظ أسيوط: مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ جاهزة للتصويت
جامعة المنيا الأهلية تعلن موعد التقديم الإلكتروني ومصروفات الكليات
أسعار الذهب اليوم في مصر.. الجنيه يتخطى 36 ألفا
تعرف علي موعد عودة مصابي الأهلي للتدريبات
كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بديل بطاقة التموين
الفيدرالي الأمريكي يخفي اسم ترامب من قضية إبستين
الزمالك كلمة السر.. لماذا تصدر عدي الدباغ الترند؟
صلاة الاستخارة.. كيف تصليها وحكم تكرارها وهل لابد تري رؤية؟
الأهلي يصارع الوقت لحسم الملفات الصعبة .. تفاصيل
أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس اليوم
الصحة الفلسطينية: إدخال شاحنات أدوية لمستشفيات قطاع غزة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

استعدادا لاستقبال اكثر من 3 ملايين ناخب .. أسيوط تنهي تجهيز 371 لجنة فرعية لانتخابات مجلس الشيوخ

اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط
اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا جاهزية المحافظة الكاملة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، في أجواء تتسم بالنزاهة والشفافية والأمان.

تجهيز 371 لجنة فرعية 

وأوضح محافظ أسيوط أن المحافظة تضم لجنة عامة واحدة و371 لجنة فرعية موزعة على مختلف المراكز والمدن والقرى، ويبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا، من إجمالي سكان المحافظة البالغ عددهم نحو 5 ملايين و207 آلاف نسمة.

تشكيل لجنة عليا لمتابعة سير العملية الانتخابية

وأكد المحافظ أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسته لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية المتصلة بشبكة الطوارئ والسلامة العامة والتي تعمل على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى تفعيل غرف العمليات الفرعية بجميع الوحدات المحلية وربطها بالغرفة المركزية لضمان سرعة الاستجابة لأي مستجدات.

استكمال كافة التجهيزات الفنية واللوجستية بالمقار الانتخابية

وشدد اللواء هشام أبوالنصر على استكمال كافة التجهيزات الفنية واللوجستية بالمقار الانتخابية، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية، من حيث مراجعة أعمال النظافة العامة، وصيانة المرافق، وتوفير الأثاث اللازم، مع تأمين مصادر احتياطية للكهرباء لضمان الإضاءة المستمرة داخل وخارج اللجان.

 رفع درجة الاستعداد القصوى

وأشار إلى رفع درجة الاستعداد القصوى في مديريات الصحة، والإسعاف، والحماية المدنية، والمرور، وقطاعي كهرباء شمال وجنوب أسيوط، وتفعيل خطط الطوارئ في قطاعات المياه، والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، بما يضمن التعامل الفوري مع أي طارئ خلال أيام التصويت.

توفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم

وفي إطار الحرص على توفير بيئة إنسانية آمنة وميسرة، وجه المحافظ بتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم، ومظلات وخيام انتظار للتخفيف من حرارة الجو، بالتنسيق مع مديريتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، كما تم تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات في محيط المقار الانتخابية لتسهيل حركة وتنقل الناخبين.

واختتم محافظ أسيوط بيانه بدعوة جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا أن الصوت الانتخابي مسؤولية وطنية، وأن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ملتزمة بالحياد الكامل وتوفير أجواء ديمقراطية تضمن التعبير الحر عن إرادة المواطنين.

أسيوط انتخابات مجلس الشيوخ سير العملية الانتخابية لجنة فرعية لجنة عامة المقار الانتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانيةلـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

فيش

تعرف على طرق استخراج فيش جنائي.. الأوراق المطلوبة

ممارسة أعمال الدجل

حبس شخصين بتهمةممارسة أعمال الدجل والسحر في أوسيم

المجني عليه أسامة السيد

بعد 24 ساعة من غيابه.. العثور على شاب متوفيا في حادث بالقاهرة

بالصور

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد