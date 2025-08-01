استعدادا لاستقبال اكثر من 3 ملايين ناخب .. أسيوط تنهي تجهيز 371 لجنة فرعية لانتخابات مجلس الشيوخ

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا جاهزية المحافظة الكاملة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، في أجواء تتسم بالنزاهة والشفافية والأمان.

تجهيز 371 لجنة فرعية

وأوضح محافظ أسيوط أن المحافظة تضم لجنة عامة واحدة و371 لجنة فرعية موزعة على مختلف المراكز والمدن والقرى، ويبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا، من إجمالي سكان المحافظة البالغ عددهم نحو 5 ملايين و207 آلاف نسمة.

تشكيل لجنة عليا لمتابعة سير العملية الانتخابية

وأكد المحافظ أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسته لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية المتصلة بشبكة الطوارئ والسلامة العامة والتي تعمل على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى تفعيل غرف العمليات الفرعية بجميع الوحدات المحلية وربطها بالغرفة المركزية لضمان سرعة الاستجابة لأي مستجدات.

استكمال كافة التجهيزات الفنية واللوجستية بالمقار الانتخابية

وشدد اللواء هشام أبوالنصر على استكمال كافة التجهيزات الفنية واللوجستية بالمقار الانتخابية، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية، من حيث مراجعة أعمال النظافة العامة، وصيانة المرافق، وتوفير الأثاث اللازم، مع تأمين مصادر احتياطية للكهرباء لضمان الإضاءة المستمرة داخل وخارج اللجان.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وأشار إلى رفع درجة الاستعداد القصوى في مديريات الصحة، والإسعاف، والحماية المدنية، والمرور، وقطاعي كهرباء شمال وجنوب أسيوط، وتفعيل خطط الطوارئ في قطاعات المياه، والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، بما يضمن التعامل الفوري مع أي طارئ خلال أيام التصويت.

توفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم

وفي إطار الحرص على توفير بيئة إنسانية آمنة وميسرة، وجه المحافظ بتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم، ومظلات وخيام انتظار للتخفيف من حرارة الجو، بالتنسيق مع مديريتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، كما تم تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات في محيط المقار الانتخابية لتسهيل حركة وتنقل الناخبين.

واختتم محافظ أسيوط بيانه بدعوة جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا أن الصوت الانتخابي مسؤولية وطنية، وأن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ملتزمة بالحياد الكامل وتوفير أجواء ديمقراطية تضمن التعبير الحر عن إرادة المواطنين.