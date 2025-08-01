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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضمن مبادرة ترميم 600 منزل.. محافظ أسيوط يتابع إعادة تأهيل مساكن المصلى

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير 600 منزل بالمناطق الأكثر احتياجا
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير 600 منزل بالمناطق الأكثر احتياجا
إيهاب عمر

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل في مشروع تطوير وإعادة تأهيل منازل منطقة "المصلى" التابعة لحي غرب أسيوط، في إطار تنفيذ مشروع تنموي متكامل يستهدف تحسين مستوى المعيشة وتطوير المناطق الأكثر احتياجًا وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن خطة الدولة للنهوض بالمناطق غير المخططة ورفع كفاءة البيئة السكنية بها. 

رافق المحافظ خلال الجولة كل من المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة، وممدوح جبر رئيس حي غرب، وأمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ونفيسة عبدالسلام مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي المرافق والخدمات. 

ترميم وإعادة تأهيل أكثر من 600 منزل

وأكد المحافظ أن المشروع الجاري تنفيذه يمثل المرحلة الأولى من خطة طموحة تستهدف ترميم وإعادة تأهيل أكثر من 600 منزل بمناطق المصلى وزرزارة والفواخير، في إطار رؤية شاملة لتحسين البنية التحتية ورفع جودة الحياة للأسر الأكثر احتياجًا. 

تحديث منظومة الإضاءة والكهرباء، وطلاء الواجهات

وتشمل أعمال التطوير تنفيذ المحارة الداخلية والخارجية، وتجديد شبكات السباكة بالكامل، وتركيب سيراميك حديث للأرضيات، وتحديث منظومة الإضاءة والكهرباء، وطلاء الواجهات. 

تحديث للبنية التحتية لشبكات الصرف الصحي

كما يجري بالتوازي تنفيذ أعمال إحلال وتحديث للبنية التحتية لشبكات الصرف الصحي، تتضمن استبدال المواسير التالفة بأخرى بلاستيكية بأقطار تتراوح بين 8 و12 بوصة بطول إجمالي 650 مترًا، إلى جانب إحلال 90 غرفة تفتيش منزلية وتجديد الغرف العمومية، ومد خط طرد جديد بقطر 355 مم وطول 650 مترًا لخدمة محطة رفع صرف صحي ترعة الملاح، ما سيساهم في إنهاء مشكلات الطفح وتحسين تصريف المياه. 

وشدد اللواء هشام أبو النصر على أن خطة التطوير لا تقتصر على الجانب الإنشائي فقط، بل تمتد لتشمل الجوانب الاجتماعية والمعيشية للأسر، حيث يتم توفير الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية، بالتعاون مع ورش التعليم الفني بالمحافظة في تجربة رائدة لدمج التعليم بالتنمية المجتمعية. 

كما أشار إلى أن المحافظة تجري حصرًا دقيقًا لاحتياجات الأطفال والطلاب داخل تلك المنازل تمهيدًا لتوفير الزي المدرسي والحقائب والأدوات التعليمية، دعمًا للعملية التعليمية وتخفيفًا للأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر. 

وفي ختام جولته، وجه محافظ أسيوط بتكثيف الأعمال ورفع وتيرة التنفيذ، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة والسلامة، مؤكدًا أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات التنفيذية المختلفة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع وخلق واقع أفضل للمواطنين.

أسيوط حي غرب أسيوط المناطق الأكثر احتياجًا أسر الأكثر احتياجًا شبكات الصرف الصحي

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