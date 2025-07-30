أسيوط.. تسليم أجهزة كهربائية لتجهيز العرائس اليتيمات

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، فعالية تسليم تبرعات عينية مقدمة من جمعية "أحلام الغد" الخيرية، والتي تضمنت 30 جهازًا كهربائيًا متنوعًا، لصالح عدد من العرائس اليتيمات غير القادرات على مستوى المحافظة، وذلك في إطار جهود دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز منظومة التكافل المجتمعي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سعدية نور الدين حجازي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وحمدي سيد حسن، مدير الجمعية، إلى جانب نفيسة عبد السلام، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بديوان عام المحافظة، وعزة عبد العال، مدير إدارة خدمة المواطنين.

تبرعات أجهزة كهربائية أساسية

وشملت التبرعات أجهزة كهربائية أساسية من ثلاجات وغسالات وبوتاجازات، تم تخصيصها لتجهيز الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، التي ستتولى مسؤولية فحص الحالات واستكمال الإجراءات البحثية لضمان توصيل الدعم إلى مستحقيه.

وخلال تفقده لمكونات التبرعات، أشاد المحافظ بجودة الأجهزة المقدمة، ووجه بسرعة تسليمها إلى مديرية التضامن الاجتماعي تمهيدًا لتوزيعها على المستفيدات كما أعرب عن تقديره لمثل هذه المبادرات الإنسانية، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لأي جهود مجتمعية تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع المعاناة عن كاهل غير القادرين.

تنفيذ مبادرات داعمة للفئات الأولى بالرعاية

وأكد اللواء هشام أبو النصر أهمية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ مبادرات داعمة للفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة، موجهًا الشكر للجمعية المتبرعة، داعيًا رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وتوسيع نطاق المبادرات الإنسانية الهادفة.