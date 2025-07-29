محافظ أسيوط: حلول بديلة لتوصيل الصرف الصحي لمنطقة القاوية بالوليدية| صور

وجه اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بسرعة التدخل لإدخال خدمة الصرف الصحي لمنطقة القاوية بالوليدية بحي شرق مدينة أسيوط ، في استجابة مباشرة لشكاوى أهالي المنطقة رغم ما تواجهه من صعوبات فنية تتعلق بانخفاض منسوب الأرض وضيق الشوارع، ما حال دون تنفيذ الشبكات بالطرق التقليدية في وقت سابق.

حلول بديلة لتنفيذ الشبكة بشكل آمن

وأوضح محافظ أسيوط أنه فور تلقي الشكاوى من المواطنين بشأن عدم وجود صرف صحي بالمنطقة، تم تكليف المهندس محمود شحاتة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد بتشكيل لجان فنية متخصصة لدراسة الوضع ميدانيًا، وتقديم حلول بديلة لتنفيذ الشبكة بشكل آمن وفعال.

تصميمات فنية مبتكرة تتناسب مع طبيعة الأرض

وأكد أبو النصر أن اللجنة انتهت إلى اعتماد تصميمات فنية مبتكرة تتناسب مع طبيعة الأرض والمناسيب، وتم البدء فعليًا في أعمال تنفيذ الشبكة باستخدام حلول هندسية غير تقليدية تضمن الربط بكفاءة على الشبكة العامة للصرف، بما يسهم في تحسين بيئة المنطقة ويحفظ صحة وسلامة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن مشروع التطوير الجاري بمنطقة القاوية يشمل تنفيذ غرف لتجميع وتصريف المياه بأبعاد فنية دقيقة، وإنشاء وصلات منزلية وربطها بالشبكة الجديدة، بالإضافة إلى مد مواسير بأقطار مختلفة وتركيب مطبق عمومي دائري لتصحيح مسار الخط الرئيسي القادم من حارة القاوية، بما يضمن كفاءة التشغيل وانسيابية تدفق المياه.

ونوه بأن الأعمال الخرسانية بالموقع، من محارة وبياض وتركيب أغطية الغرف، قد أُنجزت وفق أعلى المواصفات الفنية المعتمدة، مؤكدًا أن جودة التنفيذ تأتي على رأس أولويات المحافظة لضمان استدامة الخدمة.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة تتابع عن كثب معدلات التنفيذ في مختلف المشروعات الخدمية، خاصة تلك التي تمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين، موجهًا الشكر لشركة مياه الشرب والصرف الصحي على سرعة الاستجابة وتكثيف العمل، ومشددًا على استمرار الجهود لتوصيل خدمات الصرف الصحي لكافة المناطق المحرومة، بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات والتنمية المتوازنة بجميع أنحاء المحافظة.