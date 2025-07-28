رافقه في حياته ووفاته.. أهالي قرية نزالي جنوب يشيعون جثمان الشهيد عبدالرحمن فرغلي رفيق مدير أمن الوادي الجديد

ودع أهالي قرية نزالي جنوب بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، ظهر اليوم "الاثنين"، جثمان أمين شرطة عبد الرحمن فرغلي الذي استشهد أثناء مرافقته اللواء عصام عبد الله مدير امن الوادي الجديد، إثر حادث بالطريق الصحراوي الغربي ناحية محور سمالوط بمحافظة المنيا أثناء توجههما لاستلام مدير الأمن مهام عمله بمحافظة الوادي الجديد .

بدأت بالتهاني وانتهت ببرقيات العزاء

ساعات قليلة فصلت بين التهاني بتولي اللواء عصام عبد الله مدير لأمن الوادي الجديد ومرافقة أمين شرطة عبد الرحمن فرغلي له خلال مهام عمله الجديدة، والتعازي بعد استشهادهما أمس أثناء توجهما إلى محافظة الوادي الجديد.

كان نازل اجازة بعد استلام عمله

وقال أحد أقارب الشهيد أمين شرطة عبد الرحمن فرغلي انه فور إعلان حركة وزارة الداخلية اتصل الأمين عبد الرحمن بأسرته وابلغهم انه سوف يتوجه مع اللواء عصام عبد الله الذي عين مدير لأمن الوادي الجديد ووعدهم بنزوله إجازة لزيارة أسرته بعد استلام العمل بمحافظة الوادي الجديد حارسا خاصا لمدير الأمن .

وصول خبر اصابته ونقله لمستشفى سمالوط

ولم تمر ساعات قليلة وتلقت أسرة أمين شرطة عبد الرحمن فرغلي اتصالا من مستشفى سمالوط النموذجي بوصوله مصابا بعد تعرضه لحادث أثناء مرافقته مدير امن الوادي الجديد بالطريق الصحراوي الغربي بعد أن انقلبت بهما سيارتهما وأسفر الحادث عن استشهاد اللواء عصام عبد الله مدير امن الوادي الجديد وإصابة أمين شرطة عبد الرحمن فرغلي .

رافقه في عمله ولم يتركه بعد استشهاده

هرع أهالي قرية نزالي جنوب إلى مستشفى سمالوط المركزي للاطمئنان على “ فرغلي ”، الذي لفظ انفاسه أثناء تلقي العلاج ليرافق اللواء عصام عبد الله في رحلة عمله وفي وفاته ، حمل الأهل والأقارب جثمان الشهيد " عبد الرحمن فرغلي " إلى مسقط رأسه قرية نزالي جنوب ليقوم أهالي القرية بتشييع جثمانه في مشهد جنائزي مهيب شارك فيه أهالي القرية والقرى المجاورة .

حضنوا النعش حتى المقابر

لم يصدق والده وأقاربه خبر الوفاة حتى وهم يحملون نعشه بين أيديهم وسط انهيارهم في البكاء وظلوا محتضنين النعش وسط حالة من الحزن والبكاء الشديدين وحملوا النعش لأداء صلاة الجنازة عليه بمسجد النص بالقرية واصطف الأقارب وأهالي القرية على جانبي الطريق حاملين النعش إلى مقابر القرية لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير .

كانت مديرية أمن المنيا تلقت أمس إخطارًا بوقوع حادث مروري في أثناء سير سيارة تابعة لوزارة الداخلية على الطريق الصحراوي الغربي، قبل مدخل محور سمالوط، حيث انقلبت السيارة، مما أسفر عن استشهاد اللواء عصام الدين. ع في الحال. كما أُصيب في الحادث كل من أمين الشرطة عبد الرحمن. ف 37 سنه وياسين. ت 42 سنه امين شرطة ويقيمان بمحافظة أسيوط، حيث تعرضا لإصابات متفرقة بالجسد، وجرى نقلهما إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج اللازم. فيما تم نقل جثمان الفقيد إلى مشرحة المستشفى النموذجي تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.