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في استجابة سريعة لـ "صدى البلد".. شركة مياه أسيوط: الطفح بمنطقة الفواخير سببه إلقاء المخلفات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في استجابة سريعة لـ "صدى البلد".. شركة مياه أسيوط: الطفح بمنطقة الفواخير سببه إلقاء المخلفات

مياه الصرف الصحي داخل أحد المنازل
مياه الصرف الصحي داخل أحد المنازل
إيهاب عمر

في استجابة سريعة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد حول شكوى سكان منطقة الفواخير بحي غرب مدينة أسيوط من انسداد شبكة الصرف الصحي بالمنطقة بشكل مستمر مما أدى إلى تصدع المنازل بسبب برك الصرف داخل منازلهم وتأثرها بشكل كبير .

قالت الشركة في بيان لها صادر منذ قليل إنه بشأن ما تم تداوله على الصفحة الرسمية لموقع صدى البلد الإخباري تحت عنوان: البيوت هتقع علينا .. جيران المنزل المنهار بأسيوط يستغيثون : مياه الصرف هتوقع علينا البيوت .

منطقة الفواخير تتغذى من خط مياه مرشحة

فور ورود المنشور ومشاهدة مضمونه المتعلق طفح الصرف الصحي وعدم وجود مياه الشرب وتآكل جدران المنازل وغرق البيوت نوضح أنه بالنسبة لمصادر مياه الشرب المغذية لمنطقة الفواخير غرب أسيوط  فإن منطقة الفواخير تتغذى من خط مياه مرشحة، وتتوفر المياه بها على مدار اليوم دون انقطاع، ولا توجد أي ملاحظات فنية حالية تتعلق بجودة أو استمرارية الخدمة.

منسوب الأرض بالمنطقة منخفض بحوالي 6 أمتار عن سطح الأرض الطبيعية

وأضافت الشركة في بيانها أنه بالنسبة للصرف الصحي بمنطقة الفواخير فإن المنطقة مخدومة بشبكة صرف صحي متصلة بمحطة رفع صرف صحي الفواخير، ويُشار إلى أن منسوب الأرض بالمنطقة منخفض بحوالي 6 أمتار عن سطح الأرض الطبيعية، في حين أن قاع ترعة نجع حمادي الغربية المجاورة بحي غرب أسيوط لمنطقة الفواخير يعتبر أكثر انخفاضًا من قاع المنطقة، مما لا يؤثر سلبًا على كفاءة الشبكة.

طفح مياه الصرف بسبب سوء الاستخدام الأمثل

وأشارت الشركة في بيانها إلى أنه لا توجد أي مؤشرات على وجود تسريب أو تآكل في مطابق الصرف الصحي بالمنطقة و ما يُلاحظ من طفح مياه يعود إلى وجود انسداد في الشبكة، وهو أمر متكرر نتيجة سوء الاستخدام الأمثل، مثل إلقاء المخلفات داخل الشبكة والتعدي عليها دون تقنين أو تركيب عدادات.

إرسال فرق متخصصة لتسليك الشبكة ورفع المخلفات

واختتمت الشركة انه بالمتابعة الفنية تم التأكد من أن الطفح الظاهر هو نتيجة انسداد وليس ناتجًا عن تسرب من جسم المطبق، وجارٍ حاليًا التعامل مع الطفح من خلال إرسال فرق متخصصة لتسليك الشبكة ورفع المخلفات، ضمن خطة متواصلة لتحسين الأداء ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

غمر مياه الصرف منازل الفواخير 

وكان سكان منطقة الفواخير اشتكوا من غمرة غرف لمنازل وتسببت في تصدع الحوائط بشكل كامل ونخشى من انهيار المنازل في أي وقت علينا لافتا إلى تقدمهم بشكاوى إلى رئاسة حي غرب مدينة أسيوط دون أي جدوى .

ورصد موقع " صدى البلد " في لايف بث على صفحته الرسمية تضرر سكان منطقة الفواخير بسبب تسريب مياه الصرف الصحي داخل المنازل.

انهيار منزل مكون من 3 طوابق 

وكانت منطقة الفواخير شهدت مساء أمس السبت انهيار منزل مكون من 3 طابق أسفر عن مصرع مسنة وإنقاذ 3 أشخاص من أسفل الأنقاض .

محافظ أسيوط يتفقد موقع المنزل المنهار 

ومن جانبه أجرى اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم، جولة تفقدية لموقع المنزل المنهار المكون من ثلاثة طوابق بمنطقة الفواخير التابعة لحي غرب مدينة أسيوط، وذلك في أعقاب الحادث الذي أسفر عن وفاة سيدة تبلغ من العمر 77 عامًا، وإصابة شخص آخر، بينما تمكنت فرق الإنقاذ من إخراج ثلاثة أشخاص آخرين كانوا داخل العقار وقت الانهيار.

وكانت غرفة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا بوقوع الحادث،  حيث تم الدفع بقوات الحماية المدنية ووحدات الإنقاذ السريع وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى فرض طوق أمني بمحيط العقار وفصل المرافق الأساسية من كهرباء وغاز ومياه، حفاظًا على سلامة المواطنين.

رافق المحافظ خلال جولته التفقدية عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم ممدوح جبر رئيس حي غرب، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، والشيماء عبد المعطي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد اللواء هشام أبو النصر متابعته للحادث منذ اللحظة الأولى، لافتا إلى أن جميع أجهزة المحافظة تعمل بكامل طاقتها لتقديم الدعم اللازم، كما وجه بتشكيل لجنة هندسية متخصصة من مديرية الإسكان لمعاينة موقع العقار المنهار وفحص المباني المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية واتخاذ الإجراءات الهندسية اللازمة لضمان أمان السكان.

توفير سكن بديل لثلاث أسر تضررت جراء الحادث

كما كلف محافظ أسيوط مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة التدخل وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر المتضررة، وتوفير سكن بديل لثلاث أسر تضررت جراء الحادث، إلى جانب صرف مساعدات عاجلة، ومتابعة الحالة الصحية للمصاب الذي نُقل إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي الرعاية الطبية الكاملة حتى تماثله للشفاء.

وشدد المحافظ على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، وتكثيف الجهود للانتهاء من أعمال الحصر والتقييم الفني للعقار، مؤكدًا أن سلامة المواطن وأمنه أولوية لا تقبل التهاون.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط الصرف الصحي منطقة الفواخير حي غرب مدينة أسيوط شبكة الصرف الصحي أسيوط

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