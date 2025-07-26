إصابة ربة منزل في إنهيار منزل بأسيوط

أُصيبت ربة منزل، في انهيار منزل قديم مكون من طابقين بقرية قرقارص التابعة لمركز أسيوط.

انهيار منزل مكون من طابقين

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانهيار منزل مكون من طابقين، ووجود حالة إصابة داخل المنزل.

إصابة ربة منزل في انهيار عقار

وانتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبيّن أن المنزل المنهار مملوك للمواطن "عادل.م"، وأسفر الحادث عن إصابة زوجته وتدعى "منى.ج.م" 50 عامًا، بإصابات سطحية، وقد تم نقلها إلى مستشفى الإيمان العام لتلقّي الرعاية الطبية اللازمة.

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل المنهار

عقب الحادث، وجّه محافظ أسيوط بتشكيل لجنة هندسية عاجلة لمعاينة المنزل المنهار والمنازل المجاورة له، وتقييم مدى الخطورة واتخاذ الإجراءات الوقائية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.