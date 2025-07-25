بينهم 4 أشقاء.. إصابة 5 أشخاص في إنقلاب سيارة ربع نقل بأسيوط

أصيب 5 أشخاص بينهم 4 أشقاء صباح اليوم الجمعة في إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بنطاق مركز أسيوط.

إنقلاب سيارة ربع نقل



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بحري بوابة أسيوط ووجود مصابين .



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ربع نقل بحري بوابة أسيوط ب 6 كيلومتر اتجاه القاهرة .

إصابة 5 أشخاص



أسفر الحادث عن إصابة كلا من " سناء حسب النبي محمد "47 عامًا، و " آية صلاح رشاد "21 عامًا، و " أمنية صلاح رشاد " 23 عاما، و " محمد صلاح رشاد " 12 عامًا، و " دنيا صلاح رشاد "16 عاما، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.



تحرر محضرا بالواقعة وجاري العرض على النيابة.