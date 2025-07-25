لحق بأبنائه الـ 6.. وفاة والد ضحايا فاجعة المنيا بمستشفى أسيوط الجامعي

لفظ ناصر محمد على أنفاسه الأخيرة صباح اليوم الجمعة داخل مستشفى أسيوط الجامعي وهو الناجي الوحيد بين أطفال الستة الذين لقوا مصرعهم في الواقعة الغامضة بقرية دلجا التابعة لمركز دير مواس بمحافظة المنيا.

اجراء سلسلة من التحاليل والفحوصات الدقيقة

وكشف مصدر طبي بالمستشفى أن ناصر محمد، تم نقله من مستشفى المنيا إلى مستشفى أسيوط الجامعي حيث خضع لسلسلة من التحاليل والفحوصات الدقيقة، والتي تم إرسال عينات منها إلى معامل وزارة الصحة لتحديد الأسباب المحتملة للحالة المرضية وتشخيصها بدقة.

نقل والد الضحايا لمستشفى أسيوط الجامعي

وقال على محمد، عم أطفال دلجا بالمنيا ان شقيقه ناصر كان يخضع للعلاج والفحوصات الطبية داخل مستشفي أسيوط الجامعي بعد تحويله من المنيا، مشيدًا على حسن الاستقبال والرعاية الطبية التي وفرتها إدارة جامعة أسيوط.

وأشار عم الأطفال إلى أن الجميع في حيرة من الأمر ولا ندري ما الأسباب التي أدت إلى وفاة الأطفال الستة ووالدهم.