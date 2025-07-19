ظهرت عليه نفس الأعراض.. ماذا حدث لوالد الأشقاء الخمسة المتوفين بالمنيا؟

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية عن نقل والد الأشقاء الخمسة المتوفيين بمركز ديرمواس جنوب المنيا إلى مستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال العلاج، بعد إصابته بنفس الأعراض المرضية حسب تأكد شقيقه على محمد وعم الأطفال المتوفين.

وقال "علي" إن والد الأطفال محجوز حاليًا بمستشفى أسيوط الجامعي ويعاني من نفس الأعراض المرضية التي ظهرت على أبنائه وادت إلى وفاتهم.

بدأت الأعراض باحتباس البول وعدم القدرة على قضاء الحاجة، وارتفاع في درجة الحرارة وتم نقله إلى مستشفى ملوي، تم تحويله إلى مستشفى أسيوط لإجراء فحوصات دقيقة تشمل أشعة مقطعية ورنين مغناطيسي، لكن النتائج لم تظهر

وأوضح أن الأعراض التي كانت تظهر على الأطفال عرق وسخونة يليها قيء وهبوط حاد، لينتهي الأمر بالوفاة خلال ساعات ولم تظهر مثل هذه الأعراض علي اي شخص في قرية دلجا التي تقيم بها الأسرة.

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