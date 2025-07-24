محافظ أسيوط: إزالة 29 تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بـ4 مراكز وحي غرب

قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ إزالة لـ 29 حالة تعدي على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية وإصلاح زراعي وغير جادة في التقنين بالمراكز والأحياء ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 26 للازالات تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقاً لتكليفات مجلس الوزراء لمواجهة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

تنفيذ إزالات على مساحة 3339 متر مربع، و155 فدان و21 قيراط وسهم

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد تمكنت من تنفيذ إزالات على مساحة 3339 متر مربع، و155 فدان و21 قيراط وسهم بنطاق مراكز (الفتح، البداري، القوصية، منفلوط) بالإضافة إلى حي غرب مدينة أسيوط وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية وممثلي جهات الولاية ومسئولي الإزالات وسط تواجد أمني وبإشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وباستخدام معدات الوحدات المحلية لتلك المراكز والأحياء.

إزالة لـ 18 حالة تعدي طلبات تقنين غير جادة اصلاح زراعي

وأضاف محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح برئاسة أبو العيون إبراهيم رئيس مركز ومدينة الفتح قد قامت بتنفيذ إزالة لحالتي تعدي متغيرات مكانية، وقيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة البداري بتنفيذ إزالة لـ 18 حالة تعدي طلبات تقنين غير جادة اصلاح زراعي فضلاً عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز بتنفيذ إزالة لحالة تعدي فوري على الأراضي الزراعية، كما نفذت الوحدة المحلية لحي غرب برئاسة ممدوح جبر رئيس الحي إزالة لحالة تعدي متغيرات مكانية بالإضافة إلى قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط برئاسة ووليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط بتنفيذ إزالة لـ 7 حالات طلبات تقنين غير جادة اصلاح زراعي وتعمير وتعدي فوري على الأراضي الزراعية.

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وأشار أبو النصر إلى مواصلة تنفيذ حملات الازالة والتعامل بكل حسم للتصدي لأي شكل من التعديات دون تهاون أو تقاعس استرداداً لحق الدولة موضحاً إنه جاري تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 26 للازالات خلال الفترة من 5 إلى 25 يوليو الجاري وفقاً للخطة الزمنية المقررة.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة على أرقام (114) و(2135858/ 088) و(2135727/ 088) أو الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على الفيس بو " https://www.facebook.com/assioutgovernorate" بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg .