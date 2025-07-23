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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ أسيوط يتفقد إنشاءات سوق الجملة الجديد للخضار والفاكهة بالكوم الأحمر بالبداري

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء سوق الجملة الجديد للخضار والفاكهة بالكوم الأحمر بالبداري
محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء سوق الجملة الجديد للخضار والفاكهة بالكوم الأحمر بالبداري
إيهاب عمر

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع السوق العمومي للخضار والفاكهة الجاري إنشاؤه بالظهير الصحراوي لقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز البداري.

يأتي ذلك في إطار مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي يحظى بدعم مباشر من القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستهدف تحسين مستوى الخدمات وتعزيز التنمية الاقتصادية في محافظات الجنوب.

منظومة تسويق الخضروات والفاكهة بمركز البداري

ويقع السوق على مساحة 5 أفدنة، وتبلغ تكلفته الإجمالية نحو 115 مليون جنيه، ويعد أحد المشروعات التنموية المهمة التي تهدف إلى تنظيم منظومة تسويق الخضروات والفاكهة بمركز البداري والمراكز المجاورة، مع التركيز على المحاصيل الزراعية المتميزة في المنطقة، وفي مقدمتها الرمان والموالح.

ورافق المحافظ خلال جولته كل من المهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، والمهندس محسن محمود، رئيس قطاع كهرباء جنوب، وعبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة البداري، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الشركة المنفذة للمشروع.

75 محلاً تجاريًا بمساحات متنوعة

واستمع محافظ أسيوط إلى شرح مفصل حول نسب الإنجاز ومكونات المشروع، والذي يضم 75 محلاً تجاريًا بمساحات متنوعة تتراوح بين 75 و140 مترًا، إلى جانب مبنى إداري مقام على مساحة 1000 متر مربع، وثلاجة مركزية لحفظ الخضروات والفاكهة لضمان جودة المنتجات وتوفيرها على مدار العام.

الحد من حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك

وأكد اللواء هشام أبو النصر أهمية المشروع في دعم استقرار الأسواق المحلية وضبط أسعار السلع الأساسية، لافتًا إلى أن أسواق الجملة تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التوازن السعري والحد من حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك.

كما شدد المحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم لتسريع وتيرة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، لافتًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز البنية الأساسية وتوفير بيئة اقتصادية جاذبة، تنفيذًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء مجتمع متكامل ومستدام في صعيد مصر، من خلال تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية تستهدف تعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن دعم المشروعات الاقتصادية المحلية يعد ركيزة أساسية في جهود الدولة لتوفير فرص العمل وتعزيز معدلات النمو وتحقيق الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.

أسيوط السوق العمومي للخضار والفاكهة قرية الكوم الأحمر مركز البداري برنامج التنمية المحلية

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