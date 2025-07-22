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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 113 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة ومتغيرات مكانية

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

قال اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ إزالة لـ 113 حالة تعد على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية وإصلاح زراعي وغير جادة في التقنين بالمراكز والأحياء ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 26 للازالات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وطبقاً لتكليفات مجلس الوزراء لمواجهة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

 تنفيذ إزالات على مساحة 1375 مترا مربعا، و2392 فدانا و10 قراريط و 6 أسهم

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد تمكنت من تنفيذ إزالات على مساحة 1375 مترا مربعا، و2392 فدانا و10 قراريط و 6 أسهم بنطاق مراكز (الغنايم، البداري، ساحل سليم، صدفا، الفتح، منفلوط، ابوتيج، القوصية) بالإضافة إلى حي غرب وحي شرق مدينة أسيوط وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية وممثلي جهات الولاية ومسئولي الإزالات وسط تواجد أمني وبإشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وباستخدام معدات الوحدات المحلية لتلك المراكز والأحياء.

وأضاف محافظ أسيوط أن الوحدات المحلية لمراكز الغنايم والبداري وساحل سليم وصدفا والفتح ومنفلوط قد قامت بتنفيذ إزالة لـ 8 حالات تعد على أراض زراعية وأملاك الإصلاح الزراعي ومتغيرات فورية بنطاق تلك المراكز وذلك خلال حملات برئاسة (أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة الغنايم، وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة البداري، وعبد اللطيف عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وهاني محمد رئيس مركز ومدينة صدفا، وأبو العيون إبراهيم رئيس مركز ومدينة الفتح، ووليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط) كل في نطاقه.

تنفيذ 6 حالات تعد متغيرات مكانية

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن الديب رئيس المركز بتنفيذ 6 حالات تعد متغيرات مكانية، وقيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز بتنفيذ إزالة لـ 96 حالة تعد على الأراضي الزراعية وطلبات تقنين غير جادة هيئة تعمير بالإضافة إلى قيام الوحدتين المحليتين لحي غرب وحي شرق بتنفيذ إزالة لـ 3 حالات تعد متغيرات فورية خلال حملات برئاسة ممدوح جبر رئيس حي غرب والدكتور مصطفى إبراهيم رئيس حي شرق.

وأضاف أبو النصر إنه جاري تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 26 للازالات خلال الفترة من 5 إلى 25 يوليو الجاري وفقاً للخطة الزمنية المقررة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية مشيراً إلى مواصلة تنفيذ حملات الازالة والتعامل بكل حسم للتصدي لأي شكل من التعديات دون تهاون أو تقاعس استرداداً لحق الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة على أرقام (114) و (2135858/ 088) و(2135727/ 088) أو الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على الفيس بوك " https://www.facebook.com/assioutgovernorate"  بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg .

أسيوط إزالة لـ 113 حالة تعدي أراضي زراعية متغيرات مكانية إصلاح زراعي المراكز والأحياء الموجة 26 للازالات

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