أوقاف أسيوط تنظم ندوة عن استثمار الوقت وريادة الأعمال بالتعاون مع التربية والتعليم

نظمت مديرية أوقاف أسيوط، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، ندوة تثقيفية بعنوان: "استثمار وقت الفراغ ودور ريادة الأعمال في زيادة دخل الأسرة"، وذلك بمدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات بمنطقة الوليدية، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية.. نحو إنسان جديد".

ناقشت الندوة أهمية استثمار وقت الفراغ في أنشطة هادفة تُسهم في تنمية المهارات وتعزيز الإنتاجية، مع إبراز دور ريادة الأعمال كوسيلة فعالة لزيادة دخل الأسرة ومواجهة التحديات الاقتصادية بروح من الابتكار والمبادرة.

وتطرقت الندوة إلى الجوانب الشرعية والأخلاقية لقيمة العمل، مؤكدة أن تعاليم الإسلام تحث على السعي والاجتهاد، وترسّخ مبدأ الكسب الحلال، وتشجّع على تسخير الطاقات لخدمة المجتمع وبناء الإنسان.

تأتي الندوة في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم، دعمًا لجهود نشر الوعي الديني والاقتصادي بين الطلاب، وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة في بناء الذات والمجتمع.